Пекин, , 08:17 — REGNUM После шестилетнего перерыва Honda выведет на рынок Китая возрождённый хэтчбек Honda Life. Об этом сообщается на сайте Autoreview.

Первое поколение Honda Life производилось в Японии с 1971 по 1974 год. Потом после длительного перерыва кей-кар возродили в 1997 году и выпускали вплоть до 2014 года. Затем это авто сменило название в Японии на Honda N-One.

Теперь же Honda Life появится в новом качестве в Китае. Здесь вместо кей-кара будут продавать хетчбэк, созданный на основе модели Honda Jazz/Fit.

Собирать новый хетчбэк Honda Life для КНР будет совместное предприятие Dongfeng Honda. Покупателям будут предложены два варианта исполнения автомобиля — Sport и Crosstar. Длина возрожденной машины составит 4109 мм. Внешний вид и дизайн салона Life такой же, как и у модели Fit, которая также выпускается в Китае.

Ранее компания Honda в Японии начала реализацию модернизированного минивэна Odyssey. Автомобиль получил новый дизайн, более крупный экран мультимедийной системы и трехспицевое спортивное рулевое колесо.

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