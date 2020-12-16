Москва, , 19:50 — REGNUM Госкорпорация «Ростех» опубликовала видеозапись первого полета нового российского пассажирского самолета Ил-114−300.

Ролик обнародован в Сети 16 декабря.

Видеозапись демонстрирует взлет машины на аэродроме в Жуковском.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря пресс-служба «Ростеха» сообщила о первом полете Ил-114−300. Ранее новейший самолет выполнил несколько скоростных пробегов по взлетно-посадочной полосе.

Пассажирский авиалайнер Ил-114−300 вмещает 68 пассажиров, оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7−117СТ-01. Самолет способен использовать для взлета и посадки короткие полосы, а также грунтовые и ледовые аэродромы в Арктике.

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