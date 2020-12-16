Москва, , 18:38 — REGNUM Тяжелые ударные беспилотники «Охотник», которые начнутся поступать в Вооруженные силы с 2024 года, позволят наносить удары по противнику без захода самолёта-лидера в зону противодействия, сообщил 16 декабря в интервью «Интерфаксу» первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

По его словам, на данный момент уже проведены летные испытания прототипа «Охотника» во взаимодействии с истребителем пятого поколения Су-57, в ходе которых отрабатывались обмен информацией, перераспределение целей, выдерживание интервалов и дистанции, выполнение противоракетных маневров.

В перспективе летчик истребителя Су-57 получит возможность распределять задачи внутри целой группы беспилотников и организовывать так называемый «рой» с частичным применением искусственного интеллекта.

«Это одна из возможных картинок, которая потенциально говорит о том, что человеческая жизнь всегда выше и дороже. А возможность одного человеческого мозга гораздо выше, чем совокупность набора вычислительных машин», — сказал Ельчанинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа 2019 года компания «Сухой» впервые подняла в небо тяжелый ударный беспилотник большой продолжительности полета С-70 «Охотник».

На данный момент этот аппарат является самым крупным из разрабатываемых в мире беспилотников. По некоторым данным, С-70 сможет нести боевую нагрузку до шести тонн, расчетная дальность его полета доходит до 6 тыс. км.

В сентябре 2019 года «Охотник» впервые взлетел в полностью автоматизированном режиме и отработал взаимодействие с самолетом-лидером Су-57.

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