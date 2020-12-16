Москва, , 18:24 — REGNUM Серийные поставки в Вооруженные силы России тяжелых ударных беспилотников «Охотник» начнутся с 2024 года, сообщил 16 декабря в интервью «Интерфаксу» первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

По его словам, сейчас в воздухе испытывается не сам беспилотник, а его прототип, являющийся демонстратором технологий.

«Беспилотник показал работоспособность, проходит испытания. То, что летает сейчас, это демонстратор технологий и прототип беспилотника, который должен поступать в войска с 2024 года», — сказал Ельчанинов.

Он пояснил, что финансирование серийных закупок БПЛА «Охотник» будет включено в следующую госпрограмму вооружений (ГПВ) на 2024−2033 годы, которую уже формируют Минобороны России и коллегия ВПК РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Для истребителя Су-57 испытываются абсолютно новые типы вооружения

Читайте развитие сюжета: Раскрыт перечень «умений» перспективных ударных беспилотников «Охотник»