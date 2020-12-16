Москва, , 16:46 — REGNUM Новые российские воздушные командные пункты, также известные как «самолеты «судного дня», будут создаваться на базе лайнеров Ил-96, сообщает 16 декабря «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрея Ельчанинова.

Речь идет о замене нынешних летающих командных пунктов Ил-80.

«Минобороны открыло работу по созданию самолетов на замену Ил-80, задана разработка и производство опытных образцов самолета управления и самолета-ретранслятора», — цитирует агенство слова Ельчанинова.

По его словам, самолет управления будет создаваться на основе пассажирского лайнера Ил-96, а самолет-ретранслятор оборудуют на базе глубоко модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные командные пункты часто именуют «самолетами судного дня», так как они предназначены для использования в случае ядерного удара, уничтожившего наземные структуры управления. С борта таких самолетов можно управлять всеми видами вооруженных сил.

Напомним, широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96 считается одним из самых надежных пассажирских самолетов в мире, так как за всю историю эксплуатации этих машин не произошло ни одной аварии, повлекшей человеческие жертвы.

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