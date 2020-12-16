Жуковский, Московская область, , 15:58 — REGNUM Первый полет совершил новый российский гражданский турбовинтовой самолет Ил-114−300. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

«16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114−300», — говорится в сообщении.

Также указывается, что разработчиком самолета является Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина. Это головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе госкорпорации «Ростех».

Уточняется, что полет проводили шеф-пилота ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортовой инженер-испытатель 1-го класса Олег Грязев.

Отмечается, что в ходе полета были проведены проверки режимов работы двигателя, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем. Новый самолет оснащен российскими двигателями ТВ7−117СТ-01 (разработаны Объединенной двигателестроительной корпорацией).

Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, первый серийный самолет будет готов в 2022 году, а всего до 2030 года планируется поставить 100 самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря новый российский самолет МС-21−310, который оснащен российскими же двигателями ПД-14, совершил свой первый полет.