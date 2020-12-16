Москва, , 15:44 — REGNUM Спуск на воду атомной подводной лодки проекта 971 (шифр «Щука-Б») «Леопард», которая входит в состав 24-й «звериной дивизии» подводных лодок Северного флота, состоится до конца текущего года. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

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По данным собеседника, это событие состоится 25 декабря. Лодку спустят на воду после завершения ремонта и модернизации в Центре судоремонта «Звёздочка», куда «Леопард» прибыл в 2011 году.

Известно, что после модернизации субмарины проекта 971 становятся носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что атомная многоцелевая подводная лодка «Иркутск» проекта 949А «Антей» может вернуться в боевой состав Тихоокеанского флота ВМФ России в 2023 году. Изначально планировалось, что подлодка «Иркутск», которая свыше 20 лет ожидала ремонт и модернизацию, вернется в строй ТОФ в 2017 году, а затем эти сроки были сдвинуты на 2019, а потом — на 2022 год.