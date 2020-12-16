Джакарта, , 15:19 — REGNUM Компания Vivo Indonesia планирует производить миллион смартфонов в месяц в 2021 году, сообщает Antara.

«Мы планируем достичь миллиона единиц производственных мощностей в месяц в следующем году», — говорится в заявлении компании Vivo Smartphone Indonesia.

Издание отмечает, что компания планирует расширить свой бизнес в 2021 году. В настоящее время Vivo Indonesia имеет собственный завод в Тангеранге.

Как сообщало ИА REGNUM, французский министр-делегат по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франк Ристер поддерживает сотрудничество между французскими и индонезийскими компаниями.

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