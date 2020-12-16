Москва, , 12:58 — REGNUM Компания JAC представила на российском авторынке новый лифтбек J7 и обнародовала цены на эту модель. Об этом сообщается на сайте компании.

JAC J7 получил турбированный двигатель на 1,5 л мощностью 136 л. с. Агрегат идёт в паре с шестиступенчатой «механикой» или с вариатором.

Представлена в России новинка в трех комплектациях. Самая бюджетная версия — Basic стоит 899 000 рублей, средняя — Comfort — 999 000 рублей. Стоимость топовой комплектации Luxury составляет 1 млн рублей. При этом именно максимальная версия оборудована вариатором.

Напомним, китайский автопроизводитель JAC планирует в 2021 году представить в России три новые модели. Весной JAC привезёт обновлённый компактный кроссовер S3. В начале лета будет представлен ещё один компактный кроссовер — JAC X4. А осенью ожидается появление в России пикапа JAC T8 Pro.

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