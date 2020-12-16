Москва, , 12:38 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видео загрузки ракеты стратегического комплекса с гиперзвуковым крылатым блоком «Авангард» в шахтную пусковую установку в Оренбургской области.

«Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата», — говорится в подписи к видео, которое опубликовано на странице Минобороны в YouTube.

Уточняется, что сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый ракетный полк, вооруженный стратегическим ракетным комплексом с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» был поставлен на боевое дежурство в декабре 2019 года.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал в ответ на решение США приостановить своё участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности, что Россия в 2019—2020 годах создаст наземный комплекс «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный гиперзвуковой ракетный комплекс большой дальности.

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