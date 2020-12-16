Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Американская тюнинговая компания Hennessey Performance Engineering создала ограниченную версию гиперкара Venom F5. Об этом сообщается на сайте компании.

В общей сложности планируется выпустить 24 экземпляра гиперкара. Цена базовой комплектации модели составит 2,1 млн долларов.

Под капот автомобиля специалисты Hennessey установили двигатель V8 Fury с рабочим объёмом 6,6 л, производительностью 1842 л. с. и 1617 Нм крутящего момента. Силовой агрегат трудится с семискоростной коробкой передач. В компании отметили, что этот движок является самым мощным среди моторов, установленных в серийные машины.

От 0 до 100 км/ч модель разгоняется менее чем за три секунды, а до 200 км/ч — менее чем за пять секунд.

Напомним, в конце ноября нынешнего года компания Naran Automotive представила гиперкар максимальной производительностью 1048 л. с., который выполнен в стиле модели GT3. Всего выпущено 49 единиц этого авто.

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