Москва, , 10:41 — REGNUM «Аэрофлот» назвал причиной крушения лайнера SSJ-100 в московском аэропорту «Шереметьево» учебный тренажёр, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию протокола ноябрьского совещания в Ространснадзоре.

Так, представитель авиакомпании на совещании заявил, что поведение тренажера для пилотов SSJ-100 в режиме ручного пилотирования отличается от управления самолётом в реальных условиях.

По этой причине, сказал представитель «Аэрофлота», для экипажа рейса SU1492 Москва — Мурманск условия аварийной посадки в Шереметьево оказались неожиданными.

По итогам совещания, пишет издание, Ространснадзор рекомендовал провести дополнительные демонстрационных полётов на самолёте и тренажере «Аэрофлота» вместе с лётчиками-испытателями.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2019 года самолёт Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 78 пассажиров, вылетел в Мурманск из Москвы, но после попадания молнии вернулся в аэропорт вылета.

При посадке в «Шереметьево» воздушное судно ударилось о взлётную полосу и загорелось. В результате погиб 41 человек. По версии следствия, к трагедии привели неправильные действия пилота. Основной причиной трагедии сам пилот Денис Евдокимов назвал несоответствие самолёта нормам летной годности.

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