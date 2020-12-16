Пекин, , 09:47 — REGNUM Китай готовит к запуску ракету-носитель «Чанчжэн-8 Y1», сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной космической администрации Китая, ракета уже установлена вертикально на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая. Следующем шагом ракета будет заправлена топливом и подготовлена к запуску, который должен состояться до конца декабря.

Напомним, что «Чанчжэн-8 Y1» разрабатывается в качестве среднего ракеты-носителя, которая составит конкуренцию другим странам в сфере коммерческих запусков. Она призвана выводить на солнечно-синхронную орбиту грузы весом от 3 до 4,5 тонн.