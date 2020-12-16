Москва, , 09:57 — REGNUM Запуск малых спутников из электромагнитных пушек снарядами-носителями предложили осуществлять специалисты головного научного института госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш. Это следует материалов, опубликованных 16 декабря в журнале «Вестник НПО имени Лавочкина».

Авторы доклада считают, что нужно время от времени проводить оценку старых идей доступа в околоземное космическое пространство с учётом современного развития технологий.

«К одной из таких идей относится создание наземных систем динамического ускорения массы. Впервые эта идея была высказана Жюлем Верном в научно-фантастическом романе «Из пушки на Луну» в 1865 году», — говорится в материале журнала.

Также уточняется, что теперь, когда появились новые технологии и материалы, то, что вчера казалось фантастическим, может быть воплощено в жизнь.

«Космическую пушку» выгодно отличает от других способов неракетного доступа в космос то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне», — указывается в докладе.

Одним из вариантов такого рода запуска спутников в космос назван линейный рельсотрон, представляющий из себя пусковой ствол с электростанцией мощностью десять мегаватт. Он должен находиться на горе высотой два-три км. При этом пусковой ствол — это вакуумная труба с рельсовым разгонным устройством и снарядом-носителем со спутником.

В качестве другого варианта таких космических запусков специалисты ЦНИИмаш рассматривают кольцевой ускоритель массы. Он представляет из себя кольцевую разгонную вакуумную трубу с выпускными стволами, через которые снаряд-носитель со спутником запустят в космос. Диаметр трубы составит несколько километров, её предлагается разместить на склоне горы.

Уточняется, что для кольцевого ускорителя в сравнении с линейным рельсотроном не нужно будет чрезвычайно высокой мощности. Электродвигатель ускорителя мощностью 20 МВт будет способен разгонять массу от 2 тонн до 9 км/с всего за один час.

Вместе с тем, по мнению ученых, недостатками электромагнитных пушек являются запредельные перегрузки при запуске спутников — от двух до 20 тысяч g, а преимуществами — низкая стоимость выведения и высокая оперативность запуска.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно, что правительство России намерено в 2022—2024 годах выделить более 2,6 млрд рублей входящему в госкорпорацию «Росатом» Государственному научному центру «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ТРИНИТИ) на строительство экспериментальной базы, необходимой для работы над космическими двигателями нового поколения.