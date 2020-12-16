Берлин, , 09:41 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представил заряжаемую гибридную версию кроссовера Q под индексом Q3 45 TFSI e. Об этом сообщает издание «Авторевю».

Новинка создана на платформе MQB. В движение Audi Q3 45 TFSI e приводит бензиновый турбированный двигатель 1.4 TSI производительностью 150 л. с. (250 Нм), который работает в паре со встроенным шестискоростным «роботом» S tronic и электромотором мощностью 116 л. с., (330 Нм).

Суммарная производительность системы составляет 245 л. с. (400 Нм). Электромотор гибрида питает аккумулятор ёмкостью 13 кВт/ч, который установлен под задними креслами.

От 0 до 100 км/ч кроссовер набирает скорость за 7,3 с. Максимальная скорость автомобиля достигает 209 км/ч. На одном заряде Q3 45 TFSI e может проехать 50 км (по циклу WLTP).

В продаже гибридные Audi Q3 появятся в Европе весной 2021 года. В Россию эти авто поставляться не будут.

Ранее в Audi заявили, что на электрификацию и гибридизацию своих автомобилей компания намерена потратить до 2025 года до 50 млрд евро.

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