Рим, , 09:21 — REGNUM Итальянская компания Alfa Romeo представила особое исполнение для своего родстера 4C Spider под названием 33 Stradale Tributo. Об этом сообщается на сайте Stockhouse.

Создана спецверсия в честь модели Alfa Romeo Tipo 33 Stradale, которая была представлена в 1967 году. Новинка выпущена ограниченным тиражом в 33 единицы.

«4C Spider 33 Stradale Tributo — это настоящая классика Alfa Romeo, которая передает эстафету следующему поколению культовых автомобилей Alfa Romeo, включая грядущий кроссовер Tonale PHEV, производство которого начнется в следующем году», — заявил глава Alfa Romeo Тим Кунискис.

Внешне автомобиль выделяется эксклюзивным оттенком кузова Rosso Villa d’Este Tri-Coat и позолоченными колёсными дисками с пятью круглыми отверстиями.

Внутри родстера установлены кресла, выполненные из чёрной искусственной замши Dinamica и коричневой кожи табачного цвета.

Стоимость нового авто в начальной версии составляет 79 995 долларов (более 5,8 млн рублей).

Ранее компания Alfa Romeo представила модернизированную версию спортивного кроссовера Stelvio Veloce под индексом Ti. Под капотом этой модели установлен двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый турбированным двигатель с наддувом мощностью 276 «лошадей» (400 Нм).

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