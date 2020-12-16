Владивосток, , 08:25 — REGNUM Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Маршал Шапошников», прошедший глубокую модернизацию всех систем и вооружения, вышел в Японское море для завершения серии заводских ходовых испытаний. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Моряки и производственники «окончательно проверят в различных режимах системы и механизмы корабля, испытают новое оружие».

Напомним, что после ремонта и масштабной модернизации бывший большой противолодочный корабль (БПК) станет ударным фрегатом, в арсенал которого включены гиперзвуковые ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр», сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Яхонт» и новейшее артиллерийское вооружение. Обновлённый корабль должен вернуться в состав ТОФ до конца 2020 года.

Ранее о выходе фрегата на завершающие испытания сообщила пресс-служба «Дальзавода».

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