Москва, , 23:20 — REGNUM Первый полёт самолёта МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Граждане прокомментировали событие 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Любят у нас приукрасить. Двигатель ПД-14 не обладает выдающимися характеристиками по сравнению с западными конкурентами. Комфортабельный салон? Очень субъективно и дело вкуса. Все имеющиеся новейшие системы и композитное крыло уже давно летают на западных самолётах. Может, сравнивают с нашими самолётами из советского прошлого?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Война и мир».

Многие комментаторы отнеслись к данной новости с позитивом. Они отметили, что российские двигатели это хорошо, но граждане пришли к выводу, что данный полёт не является залогом успешной судьбы данного лайнера на авиарынке.

«Примерно так же громко восхищались и кричали о подъёме авиастроения после первого полета Ил-112В. А дальше что? Обыватель уже и забыл об этом событии, а самолёт стоит на земле. Лично я позитивно отношусь к этой новости, но давайте не будем раздувать из мухи слона. Работы по этому самолёту ещё очень много», — считает «Алексей NoSoname».

Некоторые граждане указали на то, что данная модель двигателей не является ни в коем случае никаким революционным достижением в авиастроении. Пользователи пришли к выводу, что современная российская авиационная промышленность сильно отстаёт от темпов развития, которые показывал Советский Союз.

«2021 год: испытания гражданского авиационного двигателя с тягой 14 тонн. 1995 год: регулярная эксплуатация гражданского авиационного двигателя GE90 с тягой 52,4 тонны. Мы отстаём более, чем на 50 лет. Этому есть причины, но мы в них не планируем разбираться», — написал Сергей С.

Ряд граждан заявил о недоверии как к данным двигателям, так и к самому самолёту МС-21 в целом. Люди считают, что данный лайнер уступает зарубежным аналогам в сфере безопасности и комфорта.

«Раньше был Авиапром. А потом реформаторы все целенаправленно развалили. А сейчас — главное в стране «распил» бюджета. То же самое и при создании новых моделей самолетов. К примеру, вы приезжаете в аэропорт, и вам на выбор предлагают, допустим, Сухой Суперджет, МС-21, Боинг или Эйрбас. На чём вы полетите? То-то и оно», — пишет пользователь Гарик.

Напомним, 15 декабря состоялся первый полёт самолёта МС-21−310 с российскими двигателями ПД-14.