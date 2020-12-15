Иерусалим, , 22:42 — REGNUM Управление исследований, разработки вооружений и технологической инфраструктуры минобороны Израиля и Агентство противоракетной обороны США осуществили серию испытаний модернизированной системы ПРО «Праща Давида», сообщают 15 декабря израильские СМИ.

Испытания проходили в центральной части Израиля, новая система перехватывала цели, имитировавшие крылатые и баллистические ракеты условного противника. В командном центре в ходе этих испытаний работали сотрудники израильской военно-промышленной компании RAFAEL.

В числе прочих сценариев, отрабатывалось противодействие атакам беспилотников и ударам управляемых ракет при помощи системы «Железный купол» во взаимодействии трех эшелонов системы ПРО Израиля.

Система ПРО «Праща Давида» должна обеспечивать безопасность второго эшелона системы противоракетной обороны страны. Она перехватывает крылатые и баллистические ракеты средней дальности в радиусе от 70 до 300 км.

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