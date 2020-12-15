Хельсинки, , 18:03 — REGNUM Военно-морские силы Финляндии пополнились вторым противолодочным ракетным катером класса «Хамина», сообщает 15 декабря Naval News.

Катер передан военным после ремонта и модернизации. До конца 2021 года должны быть модернизированы еще два ракетных катера класса «Хамина».

Модернизация этих катеров нацелена на усиление их способности бороться с подводными лодками потенциального противника.

В частности, на катера устанавливаются торпедные аппараты Torpedsystem 47 (Tp 47) шведской компании Saab Dynamics и гидролокатор переменной глубины ST2400 от норвежской компании Kongsberg.

В ходе модернизации каждый катер вооружается 40-мм артиллерийской установкой «Бофорс-40» Mk.4. от BAE Systems.

Четыре ракетных катера класса «Хамина» являются главной ударной силой Военно-морских сил Финляндии. Каждый катер вооружен четырьмя контейнерными пусковыми установками противокорабельных ракет МТО-85М с дальностью поражения целей 150 км, а также располагает трехкоординатной РЛС обнаружения воздушных и надводных целей TRS-3D/I6-ES с максимальной дальностью обнаружения воздушных целей в 90 км.

Внешние обводы катеров разработаны специально для снижения радиолокационной заметности, надстройки выполнены из усиленного композитного углеродного волокна, а металлические детали покрыты абсорбирующим материалом.

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