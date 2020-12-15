Архангельск, , 17:35 — REGNUM В Архангельской области благодаря федеральному проекту «Информационная инфраструктура» широкополосный доступ к сети интернет появился еще в 149 образовательных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Кроме этого, интернет провели в 112 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 50 администраций органов местного самоуправления, пять пожарных частей и постов и пять подразделений Росгвардии.

Первый этап регионального проекта был реализован еще в 2019 году. Тогда к сети были подключены 260 социально значимых объектов (26% от общего количества). Всего же в период с 2019 по 2020 год к сети интернет подключен 581 социально значимый объект.

«Третий этап регионального проекта будет реализовываться в период с 1 января по 30 сентября 2021 года. Запланировано подключение оставшихся 418 объектов. А всего до конца следующего года будут подключены 998 социально значимых объектов», — пояснил министр связи и информационных технологий Архангельской области Павел Окладников.

На реализацию проекта в общей сложности из федерального бюджета было выделено 1,27 млрд рублей.