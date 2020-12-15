Харьков, Украина, , 16:08 — REGNUM В 2021 году морская пехота Украины может получить 60 БТР-4 с повышенной плавучестью. Об этом заявил директор «Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова» Яков Мормило в комментарии специализированному изданию Defense Express.

Всего, по его словам, в следующем году украинские силовики могут получить 77 БТР-4. Из них 15 линейных (БТР-4Е), один командирский (БТР-4К), один ремонтный (БРЭМ-4РМ) и 60 плавающих.

Напомним, ранее на Украине обнаружили бракованные корпуса БТР-4. Дефекты брони и трещины пытались скрыть толстым слоем краски. В 2020 году ВСУ должны были получить 45 подобных машин.

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