Сеул, , 15:12 — REGNUM В сети появились снимки закамуфлированного семиместного Hyundai Creta, разрабатываемого исключительно для индийского рынка. Об этом сообщается на сайте Autocarindia.com.

Семиместная модель Hyundai Creta Autocarindia.com

Снимки сделаны во время тестирования кроссовера на одной из трасс Индии. В отличие от актуальной версии трехрядная Creta будет гораздо длиннее и выше, а колёсная база будущей новинки вырастет не менее чем на 30 мм.

Также автопроизводители оснастили авто хромированной радиаторной решёткой с новым рисунком и слегка модернизированным передним бампером.

Под капотом машины будет функционировать дизельный 1,5-литровый «атмосферник» производительностью 115 «лошадей». В линейку силовых агрегатов также войдут турбированный дизельный мотор объёмом 1,5 л и бензиновый турбомотор на 1,4 литра от KIA Seltos.

Появится семиместный Hyundai Creta на индийском авторынке в первом квартале следующего года.

Ранее компания Hyundai представила бренд HTWO. Под ним будут выходить силовые установки на водородных топливных элементах. В названии бренда есть обозначение молекулы водорода — H2, а также отсылка к слову humanity (человечество).

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