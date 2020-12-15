Бухарест, , 14:19 — REGNUM Компания Dacia, подразделение компании Renault в Румынии, раскрыла информацию о базовой комплектации хэтчбека Sandero для европейского рынка. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Впервые модернизированная линейка моделей Dacia Sandero была представлена в сентябре 2020 года. Однако на тот момент автопроизводитель показал только дорогие версии машины.

Базовая комплектация рестайлингового Sandero называется Access. В неё входят стальные колёсные диски без колпаков, чёрные бамперы, пластиковый руль, система Media Control с двумя динамиками и креплением для смартфона и разъёмом USB.

При этом в начальной версии модели нет кондиционера, электрического подогрева сидений и задних электрических стеклоподъёмников. Боковые зеркала водителю также придётся регулировать вручную.

Ранее компания Renault официально представила модернизированную версию флагманского паркетника Koleos 2021 модельного года с фонарями 3D LED сзади.

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