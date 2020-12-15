Тольятти, Самарская область, , 13:21 — REGNUM Пять лет прошло с момента запуска производства автомобилей Lada XRAY. Об этом 15 декабря сообщает АвтоВАЗ.

Впервые АвтоВАЗ представил Lada XRAY на мероприятии в Москве в 2014 году, а в 2015 году автомобиль вышел в серию.

«Lada XRAY стал одним из символов обновления марки — это касается не только технической составляющей, но и скорости реакции на запросы рынка», — говорится в сообщении.

Lada XRAY получил системы курсовой устойчивости, что при некоторых условиях позволяет повысить проходимость машины. Кроме того, эта модель на следующем этапе модернизации была оборудована 1,8-литровым мотором, которые в начале сочетался с «автоматом», а затем и с механической трансмиссией.

Цена на Lada XRAY начинается от 660 900 рублей, а на версию XRAY Cross — от 810 900 рублей. При этом клиенты могут выбрать автомобиль из более чем 25 различных комплектаций, а также около 100 сертифицированных аксессуаров.

Напомним, в конце октября 2020 года на российском авторынке начались продажи новых специальных версий Lada XRAY Cross под названием Black.

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