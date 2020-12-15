Москва, , 13:30 — REGNUM Министерство обороны России заключило договор с Амурским судостроительным заводом на поставку серийной партии корветов проектов 20 380 и 20 385. Шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», пополнят Тихоокеанский флот РФ до 2028 года, сообщает 15 декабря телеканал «Звезда» со ссылкой на оборонное ведомство.

Контракт предусматривает строительство двух кораблей по проекту 20 380 и четырёх — по проекту 20 385 в период с 2024 по 2028 год. Предполагается, что корветы повысят эффективность обнаружения и уничтожения подводных и надводных кораблей, судов противника, защиты военно-морских баз, побережья и коммуникаций.

Речь идёт о современных кораблях с новейшим многофункциональным радиолокационным комплексом, ракетным комплексом «Редут» и противокорабельным комплексом «Уран», противолодочным комплексом «Пакет-НК». Универсальные пусковые установки позволяют оснастить корветы перспективными ракетами «Циркон», говорится в сообщении.

Полное водоизмещение корветов проекта 20 380 — 2,2 тыс. тонн, скорость — 27 узлов, дальность автономного плавания — до 4 тыс. миль. В составе ВМФ России насчитывается шесть таких кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, «Циркон» — гиперзвуковая ракета, способная лететь со скоростью до 8 Махов. Испытательные стрельбы такой ракетой состоялись в Белом море 11 декабря.

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