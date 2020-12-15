Прага, , 12:43 — REGNUM Компания Skoda создаст автомобиль с электромотором на основе бюджетной модели Volkswagen ID.1, заявил руководитель компании Skoda Томас Шефер. Об этом сообщается на сайте Auto Express.

Представлен чешский электромобиль будет не ранее 2025 года. Ожидается, что основу его архитектуры составит «тележка» MEB-entry. Это предположение ранее подтвердил глава компании.

«Мы обязательно попробуем создать на базе платформы MEB-entry свой электромобиль», — заверил Шефер.

Новый электромобиль сможет заменить собой в нынешнем модельном ряду марки автомобилей Up!, Polo и Citigo iV. Однако пока приоритетное значение в автокомпании уделено запуску на рынок Enyaq.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, компания Skoda в октябре нынешнего года продала в РФ 10 101 автомобиль — на 13% больше, чем годом ранее.

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