Брюссель, , 12:16 — REGNUM Десятый год подряд самым распространенным цветом у новых машин является белый. Об этом говорится в свежем аналитическом отчете компании Axalta.

Согласно данным компании, 38% автомобилей в мире белого цвета. На втором месте машины чёрного цвета — 19%. Третьим по популярности цветом у автомобилистов является серый (15%).

При этом выбор оттенка авто зависит от его класса. У 62% представительских автомобилей в Европе чёрный или серый цвет. Кроме того, предпочтения в цвете машины зависят и от географии. Так, в КНР белых машин 57%, а в Евросоюзе — 25%.

Что касается России, то здесь каждый третий автомобиль серого или серебристого цвета, а белые машины по популярности лишь вторые — 23% машин от общего числа. Далее следуют чёрные автомобили (18%).

Напомним, в Туркмении запрещены все цвета автомобилей, кроме белого. Более того, все чёрные элементы машин там заставляют красить в белый цвет.

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