Лондон, , 12:16 — REGNUM Новые изображения истребителя шестого поколения Tempest («Буря») показала британская одноименная компания и Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ВВС Соединённого королевства.

Уточняется, что в декабре текущего года главные подрядчики программы — компании BAE Systems, Leonardo, Rolls Royce и MBDA — провели брифинг в режиме онлайн, на котором обсуждался прогресс работы над данным самолетом, и по их итогам были опубликованы очередные изображения истребителя.

Также указывается, что в данный момент в процесс создания Tempest включено в общей сложности более 600 организаций, и в том числе предприятия малого и среднего бизнеса, и научные структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года британские ВВС продемонстрировали промо-ролик истребителя шестого поколения.