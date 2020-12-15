Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Три астронавта для третьей миссии, которая отправится на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) осенью будущего года, выбраны Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Европейским космическим агентством (ESA). Об этом 15 декабря сообщается на сайте NASA.

Уточняется, что от NASA осенью 2021 года на МКС полетят астронавты Раджа Чари и Томас Маршбёрн, а от ESA — астронавт Маттиас Маурер. Также отмечается, что четвертый член экипажа будет определен позднее.

При этом Маршбёрна данный полет на МКС станет третьим, а для Чари и Маурера — первым. Указывается, что экипаж должен пробыть на станции в течение шести месяцев.

Отметим, ранее на корабле компании SpaceX Crew Dragon миссии на МКС прилетали дважды — в конце мая и в ноябре текущего года.