Москва, , 11:56 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault раскрыл подробности о внедорожнике Duster второго поколения для российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Лицевая часть новинки отличается чёткими линиями и рельефными поверхностями, а также иной радиаторной решёткой и фонарями с модернизированными светодиодными дневными ходовыми огнями. Также авто получило рельефные и более массивные колёсные арки. Завершают образ модели стильные светодиодные габаритные огни.

Длина нового поколения Duster стала на 26 мм больше, чем у предыдущего поколения авто. Теперь она составляет 4341 мм. Межосевое расстояние колёс равно 2676 мм. Что же касается клиренса, то он равен 210 мм.

Ранее компания Renault представила модернизированную версию флагманского паркетника Koleos 2021 модельного года. Автомобиль укомплектован светодиодной головной оптикой, которая обеспечивает на 25% лучшую светоотдачу, чем галогенные фонари.

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