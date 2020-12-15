Москва, , 11:31 — REGNUM Российская госкорпорация «Ростех» показала видео первого полёта самолёта МС-21−310 с российскими двигателями ПД-14. Видео опубликовано на YouTube-канале корпорации.

«Пятнадцатого декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут» (входит в «Ростех») состоялся первый полет самолета МС-21−310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14», — говорится в сообщении.

Полётное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2020 года после завершения постройки самолет был переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение завода для подготовки к первому полету.

До 2025 года планируется выпустить 36 самолетов МС-21. При этом не исключено, что при существующих пяти сборочных станциях объем производства будет увеличен до 70 машин.

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