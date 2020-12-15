Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Американский обозреватель журнала The National Interest Калеб Ларсон высоко оценил российский танк Т-90.

«Т-90 и его вариации — это чертовски хороший танк, — написал Ларсон. — Относительно современный, он обладает множеством уровней брони и комплексов вооружений, легко модифицируемый и продолжает поставляться в армии по всему миру».

По словам публициста, боевая машина обладает традиционной конструкцией еще времен Второй мировой войны — у танка есть корпус и башня с низкой посадкой, что делает его трудной целью для поражения.

Разработчики семейства танков Т-90 делают упор на технологии, проверенные временем, и поступательно улучшают их, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание The National Interest сообщило, что российский основной боевой танк Т-90 не только является одним из самых универсальных и мощных танков, но и продолжает оставаться чрезвычайно успешным экспортным товаром.

По мнению авторов издания, «экспортный хит» российского ВПК имеет в своей основе сочетание проверенных временем технических решений, трехуровневой системы защиты и отличного вооружения.

Отметим, российский танк Т-90 удерживает лидирующее место на мировом рынке вооружений с 2016 года, заняв его по результатам боевого применения в военной операции в Сирии.