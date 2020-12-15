Атланта, США, , 10:33 — REGNUM Рядом с городом Атланта (штат Джорджия) построили первую в Соединённых Штатах дорогу с солнечными панелями для зарядки электрокаров. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

Данный проект был реализован совместно с компанией The Ray.

Установлены солнечные батареи на участке дороги, который также является полосой для испытаний беспилотных машин. Созданы солнечные панели французской дорожно-строительной фирмой Colas Group.

Панели можно монтировать на дорожное покрытие. При этом сцепление с дорогой не изменяется. Дорога в штате Джорджия будет производить более 1300 кВт-ч электроэнергии в год. Энергия для зарядки электрокаров накапливается в специальных аккумуляторах. Данная технология позволит заряжать электромобили второго уровня.

Ранее калифорнийская компания Aptera начала продажи своего трёхколесного автомобиля, работающего на солнечной энергии. Максимальная дальность хода авто равна 1000 миль (1600 км).

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