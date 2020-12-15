Берлин, , 09:55 — REGNUM Соглашение о прекращении выпуска грузовых машин, которые загрязняют окружающую среду, подписали семь европейских автопроизводителей. Об этом пишет международная деловая газета Financial Times.

Компании обязуются прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2040 году. При этом ранее они планировали отказаться от них лишь к 2050 году.

Документ о переходе на экологичные моторы подписали: Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford. Эти автопроизводители намерены сосредоточиться на создании машин с электрическими и водородными силовыми агрегатами.

По словам генерального директора Scania Хенрика Хенрикссона, в это направление автопроизводители планируют инвестировать от 50 млрд до 100 млрд евро.

Стоит отметить, что производители, которых планируют отказаться от выпуска машин с ДВС, призвали власти Европы увеличить налог на углеродное топливо, чтобы не стимулировать инвестиции в развитие новых проектов по добыче ископаемого топлива.

Ранее стало известно, что японская компания Toyota совместно с компаниями Hino, Seven-Eleven, FamilyMart и Lawson работает в Индии над проектом грузовика с мотором, работающем на водороде.

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