Москва, , 09:32 — REGNUM Новый российский самолет МС-21−310, который оснащен российскими же двигателями ПД-14, совершил свой первый полет. Об этом 15 декабря сообщает государственная корпорация «Ростех».

»15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех») состоялся первый полет самолета МС-21−310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14», — говорится в сообщении.

Также указывается, что полет нового самолета состоялся с участием летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева.

При этом отмечается, что в полетное задание входили проверка режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, и функционирования его систем. Полет продолжался в течение 1 часа 25 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что первый полет самолета МС-21−310 с новым двигателем ПД-14 состоится до конца текущего года.