Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Pax Power анонсировало начало продаж тюнингового «пакета» для полноразмерного пикапа Ford F-150 версии 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

У автомобиля все стандартные элементы подвески были заменены на детали от актуальной версии Raptor. Модель получила более широкие верхние и нижние рычаги управления, более длинные оси, тормозные магистрали, а также рулевые тяги и амортизаторы Fox Racing Raptor.

Внешне пикап выделяется более широкими крыльями, которые покрывают более широкие компоненты подвески Raptor. Кроме того, тюнеры укомплектовали автомобиль обновленным капотом с несколькими вентиляционными щелями и выхлопной системой с двумя патрубками. «Обуто» авто в 35-дюймовые внедорожные шины.

Ранее главный инженер подразделения Ford Performance Майк Гудвин представил мотор V8 Megazilla объёмом 7,3 л. Силовой агрегат был создан на основе нижневального атмосферного движка 7.3 Godzilla, который ставится на пикапы Super Duty.

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