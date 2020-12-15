Москва, , 08:54 — REGNUM Документы по подготовке к полету советской межпланетной автоматической станции «Венера-7», которая 50 лет назад совершила первую мягкую посадку на Венеру, обнародовала 15 декабря государственная корпорация «Роскосмос».

»Полвека назад, 15 декабря 1970 года, советская автоматическая станция «Венера-7» совершила первую в истории мягкую посадку на поверхность соседней к Земле планеты Венера и отправила с неё назад радиосигналы», — говорится в сообщении госкорпорации и добавляется, что это достижение стало итогом десятилетия работы, которая была начата в ОКБ-1 главным конструктором Сергеем Королёвым и продолжена на Машиностроительном заводе имени С.А. Лавочкина под руководством Георгия Бабакина.

Кроме того, уточняется, что в числе данных документов опубликованы: заключение экспертной комиссии по объекту В-70, техническое задание на объект В-70, проекты сообщений ТАСС о запуске станций, итоги выполнения плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и приказы министра общего машиностроения СССР, протоколы заседаний и совещаний, письма ученому секретарю, заключение рабочей группы Междуведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям.

Также отмечается, что «Венера-7», в отличие от предыдущего аппарата серии, была оборудована повышенной теплоизоляцией, новым высотометром и изоляционным материалом, а корпус станции был доработан для того, чтобы он мог выдержать большее давление. При этом масса автоматической станции составляла 500 кг, а её спускаемого аппарата — 380 кг.

Космический аппарат был выведен в космос ракетой-носителем «Молния-М» 17 августа 1970 года и через почти четыре месяца автоматическая станция достигла Венеры. Аппарат проработал на планете примерно 20 минут, после чего его внутренняя часть нагрелась и вышла из строя.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года совет Российской академии наук по космосу поддержал госкорпорацию «Роскосмос» в её инициативе по разработке новой национальной программы по исследованию Венеры в период с 2029 по 2035 год.