Владивосток, , 07:47 — REGNUM Прошедший глубокую модернизацию фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России вышел в Японское море для испытаний систем корабельного артиллерийского и ракетного вооружения. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба «Дальзавода».

По её данным, в ходе испытаний планируется провести ракетные стрельбы по морской и береговой цели, а в рамках отработки задач ПВО — стрельбы зенитной артиллерией. В море будет проверена работа систем радиоэлектронного подавления и всех средств связи.

Также на «Маршале Шапошникове» будут проведены «бросковые испытания с ракетных комплексов с целью проверки прочности подкрепления пусковых установок и обеспечения безопасности хранения оружия на борту».

Напомним, что после ремонта и масштабной модернизации бывший большой противолодочный корабль станет ударным фрегатом, в арсенал которого включены не только гиперзвуковые ракеты «Циркон», но и крылатые ракеты «Калибр», сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Яхонт», а также новейшее артиллерийское вооружение. Обновлённый корабль должен вернуться в состав ТОФ до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, перед выходом фрегата Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Маршал Шапошников» на завершающий этап заводских ходовых испытаний модернизированный корабль 6 ноября был заведён в сухой док Центра судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке.

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