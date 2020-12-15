Москва, , 06:48 — REGNUM Ядерный буксир «Нуклон», который планируют спроектировать в России, сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток. Об этом говорится в документах Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок.

В соответствии с конкурсной документацией, доставка полезной нагрузки на Луну будет осуществляться при помощи специального модуля, а стартовать он будет в составе комплекса с начальной орбиты — 900 км над поверхностью Земли.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщал, что космобуксир «Нуклон» отправится в свою первую миссию в 2030 году. Его разработка будет стоить 4,2 млрд рублей. Эту работу в госкорпорации планируют завершить к 15 ноября 2022 года.

Читайте также: Космический буксир с ядерным двигателем. «Роскосмос» заказал аванпроект

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин заявил о новых орбитальных станциях с ядерным двигателем