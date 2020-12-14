Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Новый этап групповых испытаний беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) X-61A «Гремлин» завершился неудачей на финальной фазе тестирования, сообщает 14 декабря Управление перспективных военных разработок (DARPA) министерства обороны США.

Очередной этап лётных испытаний X-61A продолжался более двух часов, всё это время проводилась проверка способности дронов объединяться в группы и совместно решать поставленные задачи.

Уточняется, что тестирование проводилось с борта военно-транспортного самолёта C-130, а неудачей завершился этап возвращения БПЛА на борт воздушного носителя.

Было предпринято девять попыток поймать дроны специальным манипулятором, установленным на самолёте C-130, но все они оказались неудачными.

Причиной этого военные считают слишком непредсказуемое поведение захвата.

В итоге все задействованные в тестировании Х-61А выполнили посадку на парашютах.

Повторные лётные испытания после анализа полученных результатов планируется провести весной 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, проект Gremlins («Гремлины») предполагает создание небольших беспилотных летательных аппаратов, способных объединяться в группы и совместно выполнять боевые и иные задачи. Такие аппараты планируется запускать с борта стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-1B Lancer, с транспортных самолётов C-130 на высоте около 12,2 км. В воздухе Х-61А «Гремлины» могут развивать скорость до 0,8 Маха, действовать самостоятельно до трех часов на удалении от носителя до 926 км, а затем возвращаться на самолёт-носитель, который должен подбирать их в воздухе специальным манипулятором.

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