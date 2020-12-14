Сеул, , 15:36 — REGNUM Официальная мировая премьера нового KIA Sportage состоится в середине 2021 года. Об этом сообщается на сайте Auto Express.

Это противоречит ранее опубликованной информации, согласно которой премьера должна пройти в апреле следующего года. При этом реализация новой KIA Sportage начнётся ближе к концу 2021 года.

Собрана Sportage будет на той же «тележке», что и обновлённый Hyundai Tucson. Внешне новый автомобиль сильно изменился. Автопроизводители модернизировали радиаторную решетку, установили спереди двухуровневую головную оптику, а также укомплектовали модель контрастной крышей.

Линейка моторов нового KIA Sportage состоит из бензиновой «четвёрки» производительностью 190 «лошадей, гибридного силового агрегата параллельного типа и плагин-гибридного движка. Кроме того, новинка будет иметь улучшенную систему привода 4×4 с новыми режимами движения.

Напомним, по итогам ноября 2020 года дилеры автокомпании KIA реализовали в России 21 012 автомобилей — на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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