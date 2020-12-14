Токио, , 14:29 — REGNUM В сети опубликовали фотографии нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Снимки авто распространила пресс-служба компании.

Toyota Land Cruiser 300 Bestcarweb

Автопроизводители оснастят новинку доработанной головной оптикой, иными бамперами и модернизированной решёткой радиатора.

Land Cruiser 300 будет иметь рамную конструкцию кузова. В движение авто будет приводить 3,5-литровый турбомотор V6 производительностью 415 «лошадей», который устанавливается на флагманский Lexus LS. Кроме того, в линейке силовых агрегатов машины имеются турбодизель рабочим объёмом 3,3 литра и гибридный мотор производительностью 480 л. с.

Toyota планирует официально представить Land Cruiser 300 в апреле 2021 года. В продаже на японском рынке модель появится в конце лета следующего года, а на российском авторынке новый вседорожник стоит ожидать не раньше 2022 года.

Напомним, в октябре нынешнего года самой покупаемой моделью Toyota в России стал кроссовер RAV4. За указанный месяц российские дилеры реализовали 3945 таких автомобилей, что на 158% больше, чем в прошлом году.

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