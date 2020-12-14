Кемерово, , 13:34 — REGNUM В Кемеровскую область прибыла партия автобусов марки НефАЗ — 18 городских и междугородных. Техника поступила в рамках областной госпрограммы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса». Об этом и сообщили в областном правительстве.

Власти уточнили, что автобусы направлены в разные муниципалитеты. Так, три городских НефАЗа вместимостью 96 пассажиров поступили в Анжеро-Судженск, по одному — в Междуреченск, Мыски, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Таштагол, ещё пять направлены в Юргу, три переданы в Прокопьевск, два дизельных междугородных автобуса получила Кемеровская автоколонна №1237.

«Мы стремимся к тому, чтобы основу автопарка региона составляли комфортные, вместительные автобусы, работающие на экологичном топливе, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Сейчас к нам пришла партия из 18 автобусов общей стоимостью более 164 миллиона рублей, они будут распределены по разным городам Кузбасса. Всего в рамках госпрограммы на обновление транспорта из областного бюджета выделено более 7 миллиардов рублей».

Уточняется, что все поступившие автобусы произведены в России и приспособлены для эксплуатации в сибирских погодных условиях.