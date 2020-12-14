Пекин, , 11:12 — REGNUM Китайский производитель Oppo представил новую концепцию складного смартфона. Об этом 14 декабря сообщил портал Wccftech.

Компания хочет разработать смартфон, который будет представлять собой систему с тройным шарниром, т. е. устройство будет складыватсья втрое. Подразумевается, что такой смартфон получится очень компактным и его можно будет с лёгкостью поместить в карман рубашки.

Устройство условно делится на три части разной длины, благодаря чему его владелец сможет составлять различные конфигурации. На одной из секций расположен блок с камерой. В полностью развёрнутом состоянии смартфон предоставит пользователю дисплей с диагональю 7 дюймов. Для разработки этой концепции Oppo объединилась с японской дизайн-студией Nendo.

https://twitter.com/u_usuke0111/status/1338330869484777472

Ранее ИА REGNUM сообщило, что южнокорейской компании Samsung Electronics удалось вернуть позицию лидера на мировом рынке смартфонов, согласно последней информации, её доля составила 22%. Что касается Oppo, то этому производителю принадлежит около 8% рынка.

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