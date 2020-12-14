Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Магазины распродали остатки гарнитур виртуальной реальности Oculus Quest 2 и желающие могут приобрести их только у спекулянтов. Об этом 14 декабря сообщил портал Game Rant.

Отмечается, что были распроданы все версии Oculus Quest 2, как устройства с 64 гигабайтами памяти, так и с 256 гигабайтами. Гарнитур нет в наличии на официальных сайтах Oculus, в сторонних интернет-магазинах сложилась аналогичная ситуация. Издание предположило, что, скорее всего, устройства не появятся в продаже до конца 2020 года.

Компания Oculus представила Quest 2 в октябре 2020 года. В ноябре 2020-го стало известно, что разработчики ПО VR-гарнитуры добавили в него поддержку частоты обновления дисплеев 90 Гц для видеоигр.

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