Москва, , 10:12 — REGNUM В 2021 году российские грузовые космические корабли «Прогресс» будут лететь к Международной космической станции (МКС) в течение двух суток, а не нескольких часов, как это было ранее. Это 14 декабря следует из программы полета станции, которая составлена РКК «Энергия» (предприятие госкорпорации «Роскосмос»), передает РИА Новости.

Согласно программе полета МКС, в 2021 году корабли «Прогресс МС-16», МС-17 и МС-18, которые планируется запустить 15 февраля, 30 июня и 28 октября следующего года соответственно, будут добираться до станции в течение двух суток.

При этом с 2012 года «Прогрессы» летали к МКС по шестичасовой схеме вместо двухсуточной, а с 2018 года — по сверхбыстрой трехчасовой.

Кроме того, отмечается, что быстрая схема позволяет в небольшой степени сэкономить топливо, однако для этого необходимо подстраивать орбиту МКС. Также сообщается, что быструю схему отрабатывали на грузовых «Прогрессах» для того, чтобы потом применять её на пилотируемых «Союзах». Вместе с тем, указывается, что подстраивать орбиту станции и под пилотируемые корабли, и под грузовые является достаточно затруднительным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что второй испытательный пуск новой российской тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки провели с космодрома Плесецк космические войска ВКС России.