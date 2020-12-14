Москва, , 10:01 — REGNUM Компания JAC 15 декабря 2020 года представит в РФ в онлайн режиме большой лифтбэк J7. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинку будут представлять певица Ольга Серябкина и телеведущая Ирина Ортман. Трансляция пройдёт на официальном JAC Motors в YouTube. На мероприятии представители бренда расскажут об особенностях новой модели, а также рассекретят её стоимость.

Длина автомобиля равна 4772 мм, а размер колёсной базы составляет 2760 мм. В движение лифтбэк будет приводить 1,5-литровый бензиновый двигатель производительностью 136 «лошадей» (200 Нм). Силовой агрегат агрегатируется с пятискоростной «механикой» или вариатором, а также с передним приводом.

Кроме того, лифтбэк J7 получит полностью независимую подвеску, дисковые тормоза на всех колесах и электрический усилитель руля.

Создана модель на совместном предприятии JAC и Volkswagen в КНР, а за доработку шасси отвечает инжиниринговое предприятие Magna.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре текущего года наибольшей популярностью среди новых китайских машин в России пользовались модели компании Geely. За отчетный месяц в стране было куплено 2016 таких машин — в 2,2 раза больше, чем год назад.

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