Москва, , 09:35 — REGNUM Второй испытательный пуск новой российской тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки провели с космодрома Плесецк космические войска ВКС России. Об этом 14 декабря сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что старт ракеты был проведен в 8:50 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области и отмечается, что предстартовые операции и старт ракеты-носителя были проведены в штатном режиме.

«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — также указали в Минобороны и добавили, что затем «Ангара-А5» была взята на сопровождение наземными средствами ВКС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что орбитально-возвратный модуль китайского лунного зонда «Чанъэ-5» завершил второй орбитальный маневр в 9:51 по Пекину 13 декабря и вышел на трансферную орбиту с Луны на Землю.