Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Испытательный полёт корабля Starliner к Международной космической станции запланирован на конец марта 2021 года, заявили представители американского аэрокосмического агентства NASA и компании Boeing. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Представители NASA напомнили, что после первого испытательного полёта Starliner специальная комиссия составила программу действий по устранению замечаний к кораблю. В NASA сообщили, что в настоящее время специалисты Boeing отработали эту программу более чем на 90%.

В Boeing добавили, что инженеры компании завершают работу над обновлением программного обеспечения компьютерных систем корабля. Сам космический корабль находится на завершающей стадии сборки.

Планируемое на весну испытание Starliner будет проходить в беспилотном режиме. В NASA и Boeing подчеркнули, что в случае успеха этих испытаний пилотируемый полёт нового космического корабля может состояться уже летом 2021 года.

Компания Boeing разработала космический корабль Starliner по заказу NASA. Агентство планирует использовать этот корабль для доставки астронавтов на МКС.

Первый испытательный запуск корабля Starliner без экипажа на борту состоялся в декабре 2019 года. Планировалось, что корабль достигнет МКС и состыкуется со станцией. Из-за сбоя в работе бортового оборудования корабль вернулся с околоземной орбиты без стыковки с МКС.

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